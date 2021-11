ANC perde a câmara da maior cidade da África do Sul

O Congresso Nacional Africano (ANC) da África do Sul perdeu o controlo da maior cidade do país, Joanesburgo, para a candidata da Aliança Democrática, um resultado histórico e simbólico da perda de popularidade do partido que derrubou o 'apartheid'.

De acordo com os resultados finais das eleições autárquicas, de quinta-feira da semana passada, foi eleita Mpho Phalatse, a primeira mulher à frente dos destinos da câmara municipal, desde 1946.

Até então, o partido de Nelson Mandela tinha ganho todos os votos por maioria absoluta desde as primeiras eleições democráticas do país, em 1994.

Esta é a quarta nomeação como presidente da câmara de Joanesburgo este ano - um morreu de Covid-19, outro num acidente de viação -- o atual autarca em exercício, Mpho Moerane, que estava em funções desde outubro, perdeu para a Phalatse por 121 votos contra 144 do colégio eleitoral, escolhido nas eleições autárquicas.

Nascido em 2000 da fusão de três partidos ligados ao 'apartheid', o DA foi o maior partido da oposição durante quase 20 anos. Há muito visto como o partido da classe média branca, atraiu depois muitos eleitores negros, descontentes com a corrupção do regime do ANC.