Jorge Cristino aponta responsabilidade das cidades no combate às alterações climáticas

Jorge Cristino, gestor público no sector empresarial do Estado, na área do Ambiente, foi o orador convidado nas Jornadas Parlamentares do PS-Madeira, subordinadas ao tema ‘Políticas Públicas para a Transição Ecológica e Combate às Alterações Climáticas’, que hoje decorreram no Fórum Machico.

No decorrer da iniciativa – a primeira desta sessão legislativa – o prelector destacou a importância de sensibilizar a população e os decisores políticos para o facto de as cidades terem “uma grande responsabilidade no combate às alterações climáticas”. Jorge Cristino apontou os desafios de “tratar bem” os sumidouros de carbono, nomeadamente as florestas, mas também reduzir as emissões, porque “é nos aglomerados urbanos e no comportamento das pessoas que tudo se decide”.

Tal como frisou, “os centros de decisão têm de estar sensibilizados, informados, capacitados e consciencializados para saberem em que projectos investir, para conseguirmos adaptarmo-nos da melhor forma e mitigarmos as alterações climáticas”.

O orador apontou igualmente a oportunidade que a componente regional do PRR poderia constituir para apostar neste domínio, corrigindo problemas que não foram resolvidos durante décadas.