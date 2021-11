Carro vandalizado em Câmara de Lobos

Um carro de marca Opel Corsa foi vandalizado, esta madrugada, na Rua do Alto da Torre, em Câmara de Lobos.

Segundo moradores, a viatura foi danificada e empurrada para meio da estrada, impedindo a passagem de outros veículos.

As mesmas fontes que pediram para não ser identificadas com medo de represálias explicaram que o automóvel estava ali parado há algum tempo e que, no passado fim-de-semana, foi encontrado com os vidros partidos.

Os moradores pedem à Polícia de Segurança Pública para estar atenta a estar situações, pois temem que ocorram episódios semelhantes.