Triatleta da Madeira Fábio Vaz em 15.º lugar no Ironman África do Sul 2021

O triatleta regional do CF Andorinha, Fábio Vaz, participou este domingo, 21 de Novembro, no Ironman África do Sul, onde participaram 685 triatletas masculinos e femininos de várias nacionalidades.

Conforme refere a Associação Regional de Triatlo da Madeira, o triatleta regional terminou a prova em 9.º lugar do escalão 35-39, sendo 15.º lugar geral masculino e 15.º geral, verificando-se um excelente resultado para este atleta.