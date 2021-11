Portugal perde com Sérvia e falha apuramento directo para o Mundial

A selecção portuguesa de futebol foi derrotada esta noite pela Sérvia (1-2) e falhou o apuramento directo para o Mundial do Qatar 2022.

Em jogo do Grupo A, disputado no Estádio do SL Benfica, Portugal colocou-se em vantagem aos 2 minutos, por Renato Sanches, mas os sérvios deram a volta ao resultado, com golos de Tadic (33) e de Mitrovic, este já em período de descontos (90+1).

A selecção lusa terá agora de discutir o ‘play-off’ de acesso à competição, cuja adversário ainda não é conhecido.