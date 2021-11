Coreia do Sul denuncia presença de aviões russos e chineses em zona de segurança

A força aérea da Coreia do Sul mobilizou hoje aviões de combate para responder à entrada de aviões militares russos e chineses na sua zona de segurança aérea sem aviso prévio, anunciaram as autoridades militares sul-coreanas.

Os Chefes do Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul disseram que foram detetados sete aviões militares russos e dois chineses na zona de identificação da defesa aérea sul-coreana ao largo da costa oriental do país.

O incidente ocorreu entre a manhã e a tarde de hoje (hora local), e cada avião russo e chinês sobrevoou a zona de identificação da defesa aérea da Coreia do Sul durante cerca de 10 minutos, noticiou a agência sul-coreana Yonhap.

Antecipando os movimentos, a Coreia do Sul já tinha enviado caças para a zona para evitar confrontos acidentais, mas os aviões russos e chineses partiram sem invadir o espaço aéreo territorial sul-coreano, disseram os Chefes do Estado-Maior Conjunto, citados pela agência de notícias Associated Press (AP).

A força aérea sul-coreana usou caças F-15 e F-16 e um avião de abastecimento KC-330, segundo a Yonhap.

A China disse mais tarde à Coreia do Sul, através de um canal de comunicação militar, que os voos faziam parte dos seus exercícios militares de rotina com a Rússia.

"Avaliamos a situação atual como um exercício conjunto entre a China e a Rússia e é necessária uma análise adicional", disseram os Chefes do Estado-Maior Conjunto numa declaração.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros sul-coreano manifestou o seu desagrado pelo incidente junto das autoridades russas e chinesas, através de canais diplomáticos, e apelou para que os dois países evitem "a sua repetição no futuro", acrescentou a Yonhap.

As zonas de identificação da defesa aérea expandem-se normalmente para além do território do país, para dar mais tempo para responder a aeronaves potencialmente hostis.

Os aviões militares que entram na zona de identificação de defesa aérea de outro país são obrigados a notificá-lo com antecedência.

Os aviões de guerra chineses e russos têm entrado frequentemente nas zonas de identificação de defesa aérea da Coreia do Sul nos últimos anos, com a intensificação da rivalidade da Rússia e da China com os Estados Unidos.

Em 2019, a Coreia do Sul disse que os seus caças dispararam tiros de aviso contra um avião militar russo que, segundo as autoridades de Seul, violou duas vezes o seu espaço aéreo nacional ao largo da costa oriental.

A Rússia negou então que os seus aviões tivessem entrado no território da Coreia do Sul.