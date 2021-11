'Samadhi', iate que custa 360 mil euros de aluguer por semana, atracado no Caniçal

Chegou ontem ao Porto do Caniçal o iate de luxo 'Samadhi', proveniente do porto de Ijmuiden, na Holanda, para uma escala de abastecimento antes de atravessar o Atlântico rumo a Kingston, na Jamaica. A saída está prevista para as 12 horas de hoje.

Este mega-iate de 61 metros de comprimento foi construído em 2006 e deverá sofrer uma renovação em 2022, tendo como proprietário o multi-milionário e investidor de 'hedge funds' Daniel Loeb, norte-americano cuja fortuna está avaliada em 3,5 biliões de dólares.

Foto DR/www.thirdpoint.com

Com capacidade para 14 convidados e servidos por 20 tripulantes, o iate está neste momento avaliado em 360 mil euros de renda semanal para quem puder alugar.

A sua construção custou 50 milhões de dólares e tem um custo anual de manutenção de 3 a 5 milhões de dólares.

O anterior nome (até 2009 quando foi adquirido pelo actual proprietário) não engana, 'April Fool', que é como os norte-americanos denominam o Dia das Mentiras, 1 de Abril.