Pedro Calado quer maior divulgação do trabalho científico da Região

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, garantiu esta quarta-feira, 17 de Novembro, que vai dar continuidade à política de investigação científica no concelho do Funchal, na área do mar.

Pedro Calado defende um maior incentivo ao trabalho científico que tem sido desenvolvido na Região e uma maior comunicação dos trabalhos à população. O autarca discursava no encerramento do 1.º Encontro do Mar - ‘Um Mar de Oportunidades’, promovido pela Secretaria Regional do Mar e das Pescas que decorreu durante dois dias, no Colégio dos Jesuítas.

O edil funchalense destacou que a economia do mar representa 10% do PIB da Região e alerta que é necessário "incentivar ainda mais o trabalho de investigação e apoiar as entidades que se dedicam ao estudo e ao conhecimento científico”.

No 2.º dia do Encontro, foram apresentados diversos estudos sobre catástrofes naturais que aconteceram na Região, como o aluvião de 2010, os incêndios de 2016 e a influência climática nos oceanos.

Pedro Calado enalteceu todo o trabalho científico em torno destas matérias, embora reconheça que “os imensos artigos científicos que são apreciados e estudados a nível internacional e a nível mundial não têm expressão pública na Região”. Deu o exemplo da aquacultura.

Dedicamos muito dinheiro à investigação em estudos e em conhecimento, mas depois na prática a população continua a ter um 'feeling' das coisas que é completamente errado e desfasado daquilo que é realidade e atrasam-se decisões politicas em função de um conceito teórico que a população tem porque o conhecimento cientifico não é amplamente ou correctamente difundido. É um mau exemplo na minha opinião da má comunicação que se tem vindo a fazer dos conhecimentos nesta matéria.

Dirigindo-se à comunidade cientifica, Pedro Calado pediu ajuda: "O que pedia hoje à comunidade científica é que ajude aos decisores políticos a transmitir melhor o conhecimento que nós temos de passar lá para fora, mas de forma prática e pragmática para que as pessoas entendam efectivamente o que estamos a defender”.

O presidente da CMF defendeu ainda o projecto de ampliação do molhe da Pontinha, para defesa da nossa costa e prometeu defender a qualidade ambiental das águas.