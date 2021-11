CDU denuncia injustiças sociais e desigualdades territoriais

A CDU realizou, esta manhã, uma iniciativa política na freguesia de São Martinho, no concelho do Funchal, onde foram apontados exemplos concretos sobre as injustiças sociais e as desigualdades territoriais que se estão a agravar, em que as responsabilidades são partilhadas por PSD e PS.

A deputada municipal Herlanda Amado denunciou o caso concreto do prometido “acesso rodoviário para a população da zona do Castanheiro e Relojoeiro, que permita satisfazer as necessidades básicas das pessoas, designadamente em termos de mobilidade e saneamento básico”.

"O que está em causa é uma antiga promessa quer do PSD, quer do PS, que há mais de 20 anos ilude as populações com a promessa de um acesso rodoviário, e nem a primeira pedra foi lançada. Foram recolhidos abaixo-assinados de centenas de pessoas e a população inclusive chegou a ir a sessões públicas da CMF para confrontar o executivo camarário com a urgência desta necessidade que, até agora, não foi concretizada. As pessoas sentem-se marginalizadas, nem o Governo, nem a CMF, nem a Junta de Freguesia resolvem esta situação, inclusive a coligação PSD/CDS que está no poder e o PS prometeu este acesso, ludibriando as pessoas em altura de eleições", afirmou.

Herlanda Amado atacou "a postura imoral dos governantes que enganam as populações": “Chegamos ao ponto de nesta altura mandarem técnicos à casa das pessoas a dizer que a obra iria iniciar-se, quando nunca esteve prevista no orçamento da Câmara".

Nesse sentido, garantiu que a CDU irá combater "o compadrio e jogo de interesses desta classe política que só tem uma coisa na cabeça: defender o seu tacho".