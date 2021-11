Dicionário destaca mulheres que ajudaram a construir a Europa

Decorreu, esta tarde, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, a apresentação do dicionário 'As Mulheres e a Unidade Europeia', obra coordenada pelas investigadoras Isabel Baltazar, Alice Cunha e Isabel Lousada.

Conforme salientou Isabel Baltazar, neste segundo volume foi incluído um conjunto de 83 mulheres que, nos séculos XIX e XX, contribuíram para a construção do projeto europeu.

"A Europa tem pais da Europa, mas também tem mães da Europa", destacou a coordenadora que marcou presença no Funchal.

Fazem parte desta obra figuras femininas dos 27 estados-membro, tendo colaborado na elaboração de cada entrada académicos nacionais e estrangeiros.

Como denominador comum, Isabel Baltazar destaca o carácter pacifista de muitas das figuras que compõem este volume, editado no passado mês de Junho.