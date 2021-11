Presidente da Assembleia socorre Governo da Madeira

Mesmo sem ter sido publicada a resolução em que o Governo Regional adopta medidas de controle da covid-19, o Presidente da Assembleia Legislativa resolve emitir o comunicado no qual apela a todos os madeirenses "para que cumpram as medidas de combate à pandemia" decretadas pelo executivo madeirense.

"A situação é muito grave, com um grande aumento de infeções e de internamentos, inclusive nos cuidados intensivos, que se não for travado poderá conduzir a um colapso dos serviços de saúde. Assim, exige-se de cada cidadão a máxima responsabilidade para combater esta nova vaga da pandemia e salvaguardar a saúde pública", alega José Manuel Rodrigues.

O presidente do parlamento não é indiferente à contestação pública que já levou o governo a emendar a mão, mas sublinha que o tempo "é de união e não de divisão, que lança dúvidas e gera revoltas, suscetíveis de afastar as pessoas do essencial, que é a defesa da sua saúde e de toda a população".

"O inimigo é o vírus e não qualquer um de nós", sublinha José Manuel Rodrigues que vem em auxílio do executivo madeirense ao referir que "o momento é de cumprir as orientações, de vacinação e de testar massivamente para evitar males maiores".

Entende que não podemos pôr em causa todo o trabalho realizado. "O pior que podia acontecer à Madeira seria perder o controlo da situação e ter que decretar um novo confinamento, como está a acontecer em várias regiões e países Europeus. A pandemia já nos levou muitas vidas e já nos trouxe muitos custos e sacrifícios, e daí que a hora só pode ser de responsabilidade e de solidariedade", defende.