Madeira com 60 novos casos de covid-19 e 47 recuperados

A Madeira regista, esta sexta-feira, 60 novos casos de covid-19 e 47 recuperados. Das novas infecções, apenas quatro foram importadas, sendo duas da Bégica, uma da Finlândia e uma da Áustria.

Estão activos 464 casos, havendo 50 pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, 43 em Unidades Polivalentes e 7 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

O boletim epidemiológico de hoje diz que há "325 situações que se encontram hoje em apreciação pelas autoridades de saúde, estando estas relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM".