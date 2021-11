João Sousa vence Vitor Freitas na lama da Fajã da Ovelha

Foi na Fajã da Ovelha que se decidiram os títulos do Regional da Madeira de Motocross, a ultima ronda ficou marcada pela chuva que se fez sentir durante a madrugada de domingo, levando os pilotos a competir em condições difíceis e num autêntico campo de batalha de lama, onde João Sousa, da LMRS Motos Yamaha / Arca d’Ajuda, foi mais forte numa luta renhida com Vitor Freitas do Team CDR Prazeres / Bar Formiga.

As condições da pista obrigaram a organização a fazer uma alteração ao formato da corrida, pelo que não foi possível os pilotos da classe mais pequena (MX50) alinharem na grelha de partida, para Ricardo Andrade, do núcleo de Motocross do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, "foi a decisão mais acertada, os miúdos não iam conseguir rodar nestas condições e tivemos de cancelar as mangas MX50, também antecipamos o horário por forma a não haver tempos mortos no evento e conseguirmos fugir da chuva que estava prevista ali cair durante o dia, mas que felizmente passou ao lado".

"O nosso balanço é super positivo, este evento foi mais um sucesso, sem incidentes e conseguimos cumprir com os nossos objectivos para esta época desportiva, pelo que gostava de felicitar todos os pilotos pelos resultados que alcançaram esta época e nunca esquecendo todo o nosso staff, pois tivemos uma media de 50 pessoas a trabalhar em cada prova, comunicação social e todos patrocinadores sem excepção do Motocross na Madeira, pois sem eles não tínhamos chegado até aqui. Ricardo Andrade, núcleo de Motocross do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres

Depois de algumas desistências e cancelamento das MX50, alinharam 20 pilotos e a prova foi ganha por João Sousa da equipa da LMRS Motos Yamaha / Arca d’Ajuda, que com um excelente ritmo e muito espectáculo conseguiu ultrapassar e deixar para o segundo posto, Vitor Freitas do Team CDR Prazeres / Bar Formiga que se sagrou Campeão Regional Absoluto na Fajã da Ovelha.

A fechar o pódio da elite, ficou o atleta da casa, Alexandre Gouveia do Team CDR Prazeres / Bar Formiga que também apresentou- se com um excelente andamento mas uma pequena queda, fez com que saísse da luta pelo lugar mais alto do pódio.

Em relação a classe MX1 é do Team CDR Prazeres / Bar Formiga, o lugar mais alto do pódio foi conquistado por Vitor Freitas, que também sagrou-se campeão regional desta categoria, em segundo lugar Alexandre Gouveia assumindo a posição no campeonato de vice-campeão regional e a fechar o pódio Márcio Ferreira aos comandos da sua Yamaha, faz a terceira posição e faz também o terceiro posto no campeonato, posição essa que pertencia a Renato Henriques.

Na classe MX2 João Sousa da equipa da LMRS Motos Yamaha / Arca d’Ajuda, vence e é campeão regional desta categoria e vice-campeão regional Absoluto, o segundo lugar na prova e no campeonato fica para Paulo Gama do Team CDR Prazeres / Bar Formiga e a fechar Miguel Freitas do Team Extreme-Bikes, também faz a terceira posição na prova e no campeonato regional da Madeira de Motocross.

Na classe MX85 Laura Vieira do Clube Sport Marítimo é líder e campeã regional, deixando em segundo, Diogo Gois da equipa Extreme-Bikes. Na categoria MX65, Afonso Moniz da equipa Extreme-Bikes, vence com um excelente registo de andamento e muito espetáculo mesmo nas condições extremas que a pista se apresentava, ficando também em primeiro na geral de Juniores.