Marta Freitas vinca que foi o Governo do PS que assumiu o compromisso de cofinanciar o novo Hospital

A deputada do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República evidenciou, hoje, o facto de ter sido o Governo da República do PS a assumir o compromisso de cofinanciar a construção do novo hospital da Madeira, prioridade que nunca foi tida em conta pelos executivos social-democratas.

A questão veio à tona na sessão plenária desta manhã, altura em que Marta Freitas confrontou o PSD sobre esta matéria. A parlamentar socialista vincou o facto de a construção da nova infraestrutura hospitalar na Região ter sido considerada Projeto de Interesse Comum, reforçando que “esta política foi sucessivamente adiada pelos governos do PSD”.

“Assume o PSD que foi a vontade do Governo Socialista em garantir melhores cuidados de saúde em Portugal, em particular na Madeira, que permitiu encontrar condições financeiras para a construção do novo hospital?”, questionou Marta Freitas, sublinhando que o PS cumpriu e garante, desta forma, segurança, confiança e melhores serviços de saúde a todos os madeirenses.