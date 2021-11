CMF ainda tem disponíveis contentores do projecto 'Vamos todos reciclar'

A Câmara Municipal do Funchal informa, através de uma nota de imprensa, que ainda se encontram disponíveis contentores do projecto 'Vamos todos reciclar', que tem como principal objectivo promover a reciclagem de resíduos, através da distribuição gratuita dos vários contentores do ecoponto, nomeadamente de papelões, embalões e vidrões.

"Este projecto visa oferecer contentores à população do Funchal para a colocação dos resíduos de embalagem. A cada família serão entregues três contentores de 120 litros: um destinado à deposição de papel/cartão, outro para o vidro de embalagem e o último para plásticos e metal", explica.

Acrescenta que "a dotação de mais ecopontos domésticos irá permitir que alguns munícipes, que não tinham aderido ao sistema de recolha porta a porta, o possam fazer, e irá oferecer à população um serviço mais cómodo e eficaz, incentivando a adesão à separação dos resíduos". Simultaneamente, prossegue a mesma nota, "vai proporcionar a diminuição da quantidade de resíduos indiferenciados encaminhados para valorização energética e o aumento da quantidade de resíduos encaminhados para reciclagem, com um impacto positivo na taxa de reciclagem do Município e consequentemente da Região Autónoma da Madeira".

Para ter acesso aos contentores, ainda disponíveis, basta o munícipe submeter a sua candidatura no site oficial da CMF, através do seguinte endereço: http://www.cm-funchal.pt/pt/servicos-online/campanha-de-entrega-de-contentores.html?fbclid=IwAR2gI8oQ_7wPPCYcV9S5M1bfgF2ZQnFTZ3Y5IysU_Ucn4GSqQNBU-onqpLwÚ