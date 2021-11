Portugal com todos disponíveis na véspera da decisão com a Sérvia

A seleção portuguesa de futebol contou hoje com todos os atletas disponíveis, no último treino de preparação com vista ao derradeiro jogo do Grupo A europeu de qualificação para o Mundial2022, diante da Sérvia, agendado para domingo.

Durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, o selecionador luso, Fernando Santos, teve à disposição os 25 convocados, incluindo o defesa central Pepe, que foi expulso em Dublin, na quinta-feira, e não pode ser opção no Estádio da Luz, em Lisboa.

No apronto realizado no principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, os jogadores de campo foram divididos em dois grupos, realizando exercícios de aquecimento com bola, os tradicionais 'meinhos', enquanto os três guarda-redes trabalharam junto de uma das balizas.

A partir das 12:45, o selecionador português e o defesa Rúben Dias vão falar aos jornalistas, em conferência de imprensa de antevisão à partida.

Na quinta-feira, a seleção nacional empatou 0-0 com a República da Irlanda, em Dublin, tendo subido ao primeiro lugar do Grupo A de qualificação, com 17 pontos, os mesmos da Sérvia, mas melhor diferença de golos (16-4 contra 16-8).

Portugueses e sérvios são os únicos ainda com possibilidades de se apurarem diretamente para o Mundial2022, tendo em conta que Luxemburgo (nove), República da Irlanda (seis) e Azerbaijão (um) já estão matematicamente afastados da corrida à fase final.

Para garantir o primeiro posto e a qualificação direta para o Campeonato do Mundo, a formação lusa terá de pontuar diante da Sérvia, num embate com início às 19:45 de domingo e que será dirigido pelo italiano Daniele Orsato.

No caso de derrota, a formação das 'quinas' terá de disputar o 'play-off'.