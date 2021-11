CMF alarga prazo de candidatura às bolsas de estudo até final de Janeiro de 2022

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que o prazo de candidatura às bolsas de estudo para este ano lectivo de 2021/2022 decorrerá até final de Janeiro de 2022, "tendo em conta os prolongamentos que as Instituições de Ensino Superior se obrigaram a realizar devido à covid-19, nomeadamente o prolongamento da 3.ª fase de ingresso".

O prazo de candidatura decorria até 30 de Novembro, mas a autarquia considera "mais adequado" prorrogar a data até final de Janeiro, uma vez que "todos os alunos já terão acesso ao comprovativo de matrícula até essa altura".

A vereadora com o pelouro da Educação, Margarida Pocinho, anunciou também esta sexta-feira que o executivo decidiu reforçar os apoios ao ensino superior "não limitando os mesmos apenas às licenciaturas e mestrados integrados, mas abrangendo também alunos de Mestrado e de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP)".

A responsável dá conta que "os pedidos de bolsas de estudo para o Ensino Superior têm vindo a aumentar significativamente", devido ao "agravamento da situação socioeconómica de muitos agregados familiares como consequência da pandemia que atravessamos", justificando assim a medida agora anunciada.

Margarida Pocinho refere que estas alterações levaram à "necessidade da Revisão do Regulamento de Acesso a Bolsas para o Ensino Superior da CMF", e carecem ainda de aprovação da Assembleia Municipal, que se realizará a 24 de Novembro de 2021.

As candidaturas serão, mais uma vez, feitas on-line, através do site oficial da Autarquia, http://funchalapoia.cm-funchal.pt.

As bolsas de estudo da Câmara Municipal do Funchal abrangem os estudantes do concelho que estudem na Madeira, nos Açores, no Continente ou no estrangeiro, com apoios que podem chegar aos mil euros. Nas candidaturas on-line na plataforma da CMF são enumerados todos os documentos a apresentar, entre as restantes informações úteis.