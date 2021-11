"Seria importante que ouvissem o povo", diz Rui Martins na manifestação em frente à Quinta Vigia

O descontentamento com as novas recomendações/regras anunciadas, na passada quinta-feira, pelo Governo Regional motivou hoje a realização de uma manifestação em frente à Quinta Vigia.

De acordo com um dos manifestantes, Rui Martins, este protesto "reflecte o desagrado das pessoas", na medida em que as novas recomendações/regras para combater a covid-19 "prejudicam os não vacinados, assim como os vacinados".

Segundo Rui Martins, é importante clarificar que os manifestantes "não são negacionistas", mas repudiam esta "chantagem" e consideram que tudo isto é "discriminatório". Por isso, entendem que deveriam ser ouvidos pelo Governo Regional.

Seria importante que ouvissem o povo". Rui Martins

Para Rui Martins, estas novas medidas "são uma cópia" das que foram anunciadas na Áustria e, por isso, esta manifestação é também uma forma de "demonstrar solidariedade" para com o povo daquele país.

A manifestação, que considerou "pacífica" e que começou por volta das 10 horas, foi convocada através das redes sociais e, segundo o protestante, desde essa altura, até por volta das 12 horas, contou com a adesão de cerca de 50 pessoas.

Foto DR

As novas recomendações/regras, que foram anunciadas pelo Governo Regional, na passada quinta-feira, passarão por um período de aplicação transitório, pelo que, até às 00h00 do próximo dia 27 de Novembro, apenas será solicitado aos cidadãos a apresentação do certificado de vacinação ou do teste rápido antigénio.

No entanto hoje, os bares, supermercados, autocarros e lojas não estão a seguir essas recomendações.