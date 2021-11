António Ribeiro e Luísa Pereira foram os mais rápidos no Machico Surfski Lifesaving

A praia de areia de Machico recebeu hoje, 13 de Novembro, o Machico Surfski Lifesaving 2021, a primeira etapa do Campeonato Regional de Surfski Lifesaving, numa organização da Associação Regional de Canoagem da Madeira em parceria com o município de Machico.

Após a realização de 10 eliminatórias, duas meias-finais e seis finais, os canoístas mais rápidos foram António Ribeiro do Centro Treino Mar (CTMar), que arrecadou o 1.º lugar na categoria júnior masculino com o tempo de 00:03:21. Luisa Pereira, também do CTMar foi a mais rápida, na categoria cadetes femininos, com o tempo de 00:03:56.

a próxima etapa da competição terá lugar no dia 21 de Novembro, na Calheta.

Pódio da competição

SS1 Seniores Masculinos – 1º João Ornelas (ANCL), 2º Paulo Teles (CTM), 3º Francisco Figueira (CTM);

SS1 Séniores Femininos – 1º Carlota Duarte (CNF), 2º Maria Pereira (CNF), Sara Lobo (LCM);

SS1 Juniores Masculinos – 1º António Ribeiro (CTM), 2º Bernardo Pereira (CNC), 3º Afonso Costa (ANCLobos);

SS1 Juniores Femininos – 1º Sandra Pereira (CTM), 2º Sara Gil (CTM);

SS1 Cadetes Masculinos – 1º Miguel Orfão (CNC), 2º Rafael Silva (CTM), 3º Martin Capontes (CTM);

SS1 Cadetes Femininos – 1º Luísa Pereira (CTM), 2º Maria Morgado (CNC), 3º Francisca Ribeiro (CNC).