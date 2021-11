Manifestação que interessa a Albuquerque é a da vacinação no Tecnopolo

Miguel Albuquerque desvaloriza a pequena manifestação, que decorreu na manhã de hoje, às portas da Quinta Vigia, Presidência do Governo Regional. Os manifestantes protestavam com as novas medidas de combate à pandemia, adoptadas pelo executivo madeirense na quinta-feira e que entraram em vigor às zero horas de hoje.

Albuquerque, solicitado a comentar a realização da referida manifestação, respondeu que prefere a manifestação do Tecnopolo, onde cidadãos "responsáveis" se vacinam e, assim, ajudam a conter a pandemia.

O presidente do Governo tinha em conta que, ontem e hoje, já houve várias centenas de pessoas, perto de mil, a receberem a primeira dose da vacina.

Miguel Albuquerque falava aos jornalistas no final do Conselho Regional do PSD-Madeira, que aconteceu, hoje, no Porto Moniz.