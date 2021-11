Madeira com 66 casos de covid-19 e duas mortes este sábado

A Região contabiliza este sábado, 20 de Novembro, 66 novos casos de covid-19 e 34 recuperados, sendo que o número de casos activos é agora de 494.

De acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, dos novos casos constam 65 de transmissão local e um caso importado da Região de Lisboa e Vale do Tejo. As investigações epidemiológicas permanecem em curso.

O boletim epidemiológico indica que, desde o início da pandemia, a Região contabiliza um total de 13.049 casos de infecção pelo novo coronavírus e 87 mortes associadas à doença.

Duas pessoas contaminadas com o vírus faleceram, este sábado, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, ambas residentes na Madeira e com comorbilidades associadas. Uma doente de 91 anos e um doente de 52 anos, que não estava vacinado.

Segundo as autoridades de saúde regionais, 50 pessoas encontram-se hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça, sendo que 44 estão em Unidades Polivalentes e seis na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 42 pessoas cumprem isolamento em unidades hoteleiras e os restantes infectados permanecem em alojamento próprio.

Encontram-se em estudo 250 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da Região.

Relativamente aos contactos com casos positivos, estão a ser acompanhadas 433 pessoas. Quanto aos viajantes, estão a ser acompanhados 32.830 passageiros através da aplicação Madeira Safe.

O total de contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) ascende agora a 68.527 chamadas e a Linha de Apoio Psicológico da Direção Regional da Saúde (291 212 399) contabiliza até a data 3.943 atendimentos.

Até as 15h30 de hoje foram realizadas 320.059 colheitas para teste à covid-19, no âmbito da operação de rastreio de viajantes nos aeroportos e portos da Região. No total, até à data, as amostras processadas para teste de RT-PCR, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM ascendem a 703.444.