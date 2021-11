Equipa feminina do Madeira SAD empata com Izmir e acaba eliminada da Taça Europa

A equipa feminina do Madeira SAD empatou hoje com as turcas do Izmir (29-29), no confronto da segunda mão da terceira ronda da Taça Europa de andebol, e foi eliminada da prova.

Depois da derrota esclarecedora na primeira mão, por 28-22, o conjunto luso apresentou-se hoje a um nível melhor, chegando ao intervalo com um empate a 12 golos, que lhe possibilitou discutir o resultado até ao fim, conseguindo mesmo estar no comando na reta final, com dois golos de vantagem.

No Madeira SAD, Maria Duarte e Neide Duarte, com nove e sete remates certeiros, respetivamente, foram as jogadoras em evidência, enquanto no emblema turco Sibel Kiciroglu e Bedel, ambas sete golos cada, foram decisivas.