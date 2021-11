Exposição “Das mãos” na Galeria dos Prazeres inaugurada pelo Bispo do Funchal

Esta tarde, o bispo do Funchal, D. Nuno Brás, inaugurou na Galeria dos Prazeres a exposição de cerâmica intitulada “Das Mãos”, da artista e ceramista Cláudia Teixeira.

Esta exposição vem na sequência de uma ideia do padre Rui Sousa de querer implementar um núcleo de artesanato na Quinta Pedagógica dos Prazeres, designadamente em torno da cerâmica, tendo por base criar utensílios e louça para posterior utilização na Casa de Chá da Quinta.

A ceramista Cláudia Teixeira referiu que a exposição reflete um trabalho inteiramente manual onde deixa “indiscutivelmente” a sua impressão digital e a sua assinatura energética. “Tudo é feito com as minhas mãos.”

Cláudia Teixeira aproveitou o momento para oferecer ao prelado um presépio feito pelas suas mãos.

A exposição está patente ao público até ao próximo domingo na Galeria dos Prazeres, onde os interessados podem adquirir as peças de cerâmica e assim contribuírem para ajudar o projecto Quinta Pedagógica dos Prazeres.

No evento estiveram presentes a vice-presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, o deputado da Assembleia Legislativa da Madeira, Nuno Maciel, o presidente da Junta de Freguesia dos Prazeres, Paulo Ferreira e ainda o director do Museu de Arte Sacra do Funchal, João Henrique Silva.