EB1/PE/C de São Jorge ‘abraça’ projecto de Pedagogia Empreendedora

A EB1/PE/C de São Jorge abraçou, desde o dia 15 de Novembro, um projecto de Pedagogia Empreendedora, cujo mentor é o Doutor Jacinto Jardim, natural de São Jorge.

O Gabinete Empreende, da Universidade Aberta, dá apoio/suporte e formação para os docentes envolvidos neste projeto, trabalhando com as crianças/alunos competências sociais como a autoconfiança, o autoconhecimento, a felicidade, a persistência, a confiança e a coragem, entre outras.

O portão mágico foi construído à entrada da escola, sendo uma réplica do portal do Calhau de São Jorge, um ex-libris da freguesia, com uma enorme carga simbólica: tal como o Portal do Calhau foi o início da freguesia de São Jorge, este será o início do nosso projecto, de uma viagem que decorrerá ao longo de dois anos…

Com a promoção da cultura empreendedora a EB1/PE/C de São Jorge pretende escrever a história de futuro, construir pontes para criar valores, “dizendo coisas velhas com a alegria das palavras novas”.