Agência solidária reverte para o Projeto Abc - Ser Criança da Delegação Abraço Funchal

A Associação Abraço - Delegação Funchal, numa iniciativa conjunta com as Associações dos Serviços e Pediatria do Hospital da Ilha Terceira (Amigos da Pediatria da Ilha Terceira), do Hospital de Ponta Delgada (grupo de Amigos da Pediatria), do Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca (Fernandinhos & Companhia), do Hospital da Horta, criaram mais uma edição da agenda solidária, nomeadamente a sexta edição.

Foram seis anos consecutivos de sucesso, que permitiram angariar verbas aplicadas na melhoria das instalações e da prestação de cuidados de saúde realizados nas diferentes instituições, ajudando muitas crianças e adultos.

O tema escolhido foi 'Histórias do Mar', contrapondo, para estabelecer o binómio, animais marinhos versus objectos, da improvável relação entre uns e outros, que surgiram, sob orientação dos técnicos, as histórias e desenhos.

A agenda custa 5 euros e o valor reverte para o Projeto Abc - Ser Criança, desenvolvido na Delegação Abraço Funchal.