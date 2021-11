Presidente da TAP afirma que Madeira é rota prioritária

Jaime Filipe Ramos questionou directamente a presidente da TAP sobre se foi passada pelo Estado alguma orientação sobre a rota para a Madeira. Christine Ourmières-Widener disse ser um ‘dossier’ importante para todos e que a companhia tem tentado responder, da melhor maneira possível, e como uma prioridade.

A presidente da TAP disse que a prioridade é servir a Madeira com “voos frequentes e assegurando a continuidade da ligação”. No entanto, ressalvou que os preços mudam com a procura e que a época natalícia é alvo de grande procura.

Christine Ourmières-Widener disse que a companhia segue o que está a ser feito pela concorrência. A presidente afirmou que o aumento das ligações corresponde a uma procura e que esta vai reflectir-se na diminuição dos preços. Este aumento de capacidade é algo que apenas será feito nesta rota e é este facto que utiliza para argumentar que esta não é uma ligação meramente comercial.

“A TAP abusa dos madeirenses. Abusa da sua posição”, afirmou Jaime Filipe Ramos, condenando a estratégia praticada pela companhia aérea de bandeira portuguesa.