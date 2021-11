Presidente da TAP diz que companhia sempre se preocupou com futuro da Groundforce

A presidente da TAP disse que a companhia nunca “deixou cair” os funcionários da Groundforce, nomeadamente para que continuassem a receber os seus salários. Aliás, disse que sempre tentou encontrar solução para o futuro da empresa. Christine Ourmières-Widener reforçou a importância da companhia de handling para os vários aeroportos do país para prestar o melhor serviço possível aos passageiros.

Élvio Sousa disse que quem deveria estar na Assembleia seria o Ministro e não a presidente da TAP, por ter ficado patente que Christine Ourmières-Widener foi contratada para “endireitar as contas”. O deputado do JPP voltou a questionar sobre o impacto do modelo de mobilidade social nas tarifas praticadas. Além disso quis saber sobre a queixa apresentada pela Região, há meses, devido aos constantes atrasos e cancelamentos. Élvio Sousa também quis saber sobre o futuro da Groundforce.

Quanto à acção judicial intentada pelo Governo Regional contra a TAP, diz não ter novidades. “Estamos a tentar o nosso melhor para melhorar” algumas situações que possam ter sido sentidas no passado. A presidente disse que os pilotos estão preparados para enfrentar as dificuldades que a aterragem na Madeira possa representar, também devido a condições atmosféricas.