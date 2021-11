Faz hoje 44 anos da queda do avião da TAP na Madeira

Assinala-se hoje mais um ano do fatídico acidente com o avião da TAP que falhando a aterragem no Aeroporto de Santa Catarina, em Santa Cruz, acabou por resultar na morte de dezenas de passageiros, tripulantes e residentes na zona onde a aeronave caiu.

Foi, até à data, o maior acidente da aviação civil em Portugal e um marco, tristemente histórico, que continua a merecer recordar, nem que seja pelas vítimas, familiares e amigos que têm neste dia um momento de pesar, já lá vão mais de 4 décadas.

Todos os anos o DIÁRIO recorda este dia, que também marcou a nossa história, que mereceu vários dias de cobertura sobre tudo o que envolvia o acidente.

Há 43 anos acontecia na Madeira a maior tragédia da aviação em Portugal No Canal Memória de hoje regressamos ao fatídico dia de 19 de Novembro de 1977

Não faltam locais de homenagem das vítimas. Este monumento instalado no local onde parte dos destroços do avião ficou, foi inaugurado neste mesmo dia há seis anos, numa iniciativa dos filhos dos tripulantes que perderam a vida no voo TP425 e apoiada pela autarquia de Santa Cruz.

Foto DR/CMSC

Também no Campo de Educação Ambiental Américo e Eva Durão, no santo da Serra, e pertença da Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal, esta cruz guarda a memória de vítimas do acidente.