Gastronomia Internacional marca presença no Friday Sunset do Capoeira Lounge

Este evento faz parte do programa Gourmet Week que está a decorrer nos Hotéis Sentido com a participação de seis chef’s convidados. Assim, amanhã, numa experiência de sabores, iremos até à Áustria, à Grécia, Tunísia, Espanha e regressamos a Portugal. Os petiscos serão volantes e a animação com DJ está garantida até às 21:30.

A entrada tem o custo de 20€ por pessoa e inclui menu volante.

A reserva é obrigatória e deverá ser feita através do telefone: 291 930 930.

Capacidade limitada de acordo com as medidas de higiene e segurança.

Capoeira Lounge

Galo Resort Hotels, Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2

Contactos: 291 930 930

[email protected]