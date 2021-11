Colaboradores da Segurança Social recebem formação em gestão e cobrança de dívida

Iniciou-se, hoje, 15 de Novembro, uma acção de formação destinada aos colaboradores do Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) afectos às áreas de gestão e cobrança de dívida.

A formação é ministrada por Teresa Fernandes, presidente do conselho directivo do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP, e Carla Farto, directora do departamento de gestão da dívida daquele organismo nacional.

Na prática, trata-se de "mais uma acção no sentido de tornar mais eficiente a actuação do ISSM nestas áreas, de gestão e cobrança de dívida, sendo esta uma aposta clara do Conselho Diretivo do ISSM, que tem vindo a promover diversas acções neste sentido", refere a tutela em nota de imprensa.

Entre as diferentes acções promovidas destacam-se a definição de novos procedimentos internos, a publicação da lista de devedores e o recrutamento de novos colaboradores, bem como a sua formação intensiva, como é o caso desta acção de 35 horas, que decorrerá ao longo da semana, no auditório do ISSM.

É ainda dado conta que a acção que agora decorre de contactos que têm sido mantidos com os organismos nacionais de Segurança Social.

"Desta forma, o Instituto de Segurança Social da Madeira continua a trabalhar com o objectivo de uniformizar critérios de gestão de dívida, tornando mais eficiente a sua ação e a recuperação dos valores em falta", salienta a mesma nota.