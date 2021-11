O PCP desenvolveu esta sexta-feira, 19 de Novembro, uma acção de contacto com trabalhadores da Região, com o objectivo de "demonstrar solidariedade com as justas reivindicações que estão na base para a realização da acção de luta convocada pela União dos Sindicatos da Madeira (USAM)", para este sábado, 20 de Novembro.

O deputado do PCP, Ricardo Lume, considera que "não é aceitável que na Região existam pessoas que mesmo trabalhando estão confrontadas com o flagelo da pobreza",

Não é tolerável que o Governo Regional e as autarquias utilizem os programas de ocupação de desempregados para suprir necessidades de trabalho permanente, garantindo mão de obra praticamente de borla em vez de contratar os recursos humanos necessários para o funcionamento dos serviços assegurando que a cada necessidade de trabalho permanente existe um vínculo de trabalho efectivo.

O PCP apresentou, nas últimas semanas, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um conjunto de iniciativas "que vão ao encontro das aspirações dos trabalhadores", desde a redução do horário de trabalho para as 35 horas de trabalho semanal; garantir o reforço das competências e meios da Inspecção de Trabalho; o combate ao uso abusivo dos programas de ocupação de desempregados; atribuição do suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade aos trabalhadores da ARM. Iniciativas que foram chumbadas "pelos partidos da política da exploração o PSD e o CDS", acusa Ricardo Lume.

Perante esta realidade Regional e perante a força de bloqueio do PSD e CDS que na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira que chumbam todas as iniciativas parlamentares que pretendem melhorar as condições de trabalho e de vida, é fundamental que os trabalhadores e o povo demostrem o seu descontentamento.

O PCP saúda a União dos Sindicatos da Madeira pela convocação de uma jornada de luta para a Região sobre o lema 'Avançar é Preciso', a ter lugar este sábado, 20 de Novembro.