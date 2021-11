Saiba o que hoje é notícia

Os detidos na Operação Miríade da Polícia Judiciária (PJ), que envolve militares portugueses que estiveram em missões das Nações Unidas (ONU) na República Centro Africana, deverão começar a ser ouvidos hoje em primeiro interrogatório judicial.

Em causa estão suspeitas de contrabando de diamantes e ouro, tráfico de droga, contrafação e passagem de moeda falsa, acessos ilegítimos e burlas informáticas, no contexto de uma rede criminosa com ligações internacionais.

Além dos militares, entre os detidos há um elemento da Polícia de Segurança Pública (PSP), que já esteve nas Forças Armadas e estava ao serviço do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, e um guarda-provisório da GNR em formação, desde junho de 2021, no curso de guardas em Portalegre, também proveniente das Forças Armadas.

A Polícia Judiciária confirmou hoje a execução de 100 mandados de busca e 10 detenções no âmbito da Operação Miríade, na sequência de um inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa.

Em comunicado, o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) revelou que alguns militares portugueses em missões na República Centro-Africana (RCA) podem ter sido utilizados como correios no tráfico de diamantes, adiantando que o caso foi reportado em 2019.

Hoje, também é notícia:

DESPORTO

Portugal faz hoje o primeiro treino de preparação para os embates com a Irlanda e a Sérvia, de qualificação para o Mundial2022 de futebol, numa preparação que arrancou com algumas baixas.

Na segunda-feira, dia da concentração da 'equipas das quinas', José Sá e Gonçalo Guedes foram chamados, face à indisponibilidade de Anthony Lopes, João Mário e Rafa.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, o selecionador Fernando Santos vai dirigir o primeiro treino, às 10:30, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Antes, às 10:00, um jogador fará, em conferência de imprensa, a antevisão dos dois encontros decisivos para a qualificação para o Mundial2022.

CULTURA

"Pranto de Maria Parda", "Hamlet Cancelado" e "Loops" são alguns dos espetáculos integrados na 27.ª edição do Festival Internacional de Teatro ACERT (FInTA), que começa hoje, em Tondela.

A par de edições anteriores, há também duas oficinas de formação, uma de construção de máscaras em barro com Xana Monteiro e Carlos Lima, dois artistas locais de Molelos, que trabalham com o barro negro, e outra de escrita com Marcia Zanelatto.

Está ainda agendado o lançamento das edições dos dois novos cadernos de teatro, com duas peças do Trigo Limpo Teatro ACERT e na galeria do espaço Novo Ciclo mantém-se a exposição do Museu do Falso.

LUSOFONIA

O antigo primeiro-ministro cabo-verdiano José Maria Neves toma hoje posse como Presidente da República, sucedendo a Jorge Carlos Fonseca, que completou dois mandatos.

Na cerimónia, a realizar no parlamento, na cidade da Praia, estarão presentes os homólogos de Portugal (Marcelo Rebelo de Sousa), Angola (João Lourenço) e Guiné-Bissau (Umaro Sissoco Embaló), o presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe e o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), entre outros convidados.

Apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), José Maria Neves, professor universitário de 61 anos, foi eleito, à primeira volta, nas eleições presidenciais de 17 de outubro, com 51,5% dos votos.

PAÍS

Os vencedores do Prémio Autárquico Aristides de Sousa Mendes, distinção não pecuniária entregue aos municípios que, por sua iniciativa ou em articulação com a sociedade civil, promovam projetos de elevado mérito e interesse público, são hoje conhecidos.

O prémio tem a designação "Aristides de Sousa Mendes e outros salvadores portugueses - Holocausto, valores universais, humanismo e justiça" e os municípios serão distinguidos nas categorias "Coesão Social e Comunitária", "Artes, Património e outros domínios Culturais", "Modelar o Futuro sobre memórias e experiências vivas", "Diferenciação, inovação, criatividade" e "Fazer Acontecer".

A cerimónia de entrega deste prémio realiza-se hoje à tarde, em Lisboa, e conta com a presença dos ministros dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que tutela as autarquias.

Em 1940, em plena II Guerra Mundial, Aristides de Sousa Mendes, cônsul português em Bordéus, desobedeceu às ordens que recebera do Governo de Salazar e assinou milhares de vistos para Portugal para refugiados que fugiam do avanço das tropas alemãs.

O serviço regular dos Transportes Coletivos do Barreiro (TCB) pode sofrer perturbações significativas esta manhã, devido ao plenário de trabalhadores convocado pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional (STAL).

O plenário realiza-se entre as 09:30 e as 11:30.

Em declarações à agência Lusa, o coordenador da direção regional de Setúbal do STAL, João Paulo Sousa, explicou que a realização deste plenário acontece no âmbito "da mobilização para a greve nacional de 12 de novembro" e também para a manifestação de 20 de novembro, convocada pela CGTP.

No entanto, vão também ser abordadas questões que preocupam os trabalhadores do TCB, como o aumento dos salários e a valorização de carreiras, tendo em conta a ausência de respostas.

Em 14 de outubro, os motoristas dos TCB realizaram uma greve de 24 horas a todos os serviços, promovida pelo Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores, devido à falta de entendimento com a autarquia, que gere o serviço, quanto à organização dos tempos de trabalho.

SOCIEDADE

Responsáveis políticos, empresários e dirigentes mundiais debatem e apresentam hoje em Glasgow, Reino Unido, soluções de energia limpa, num dia em que a cimeira mundial do clima (COP26) debate a ciência e a inovação.

A ciência e a inovação são consideradas fundamentais para apoiar as soluções necessárias para limitar o aquecimento global, sendo a produção de energia um dos principais fatores que leva à emissão de gases com efeito de estufa.

Esta terça-feira é também em Glasgow dedicada à igualdade de género e à participação das mulheres na ação climática. Serão discutidas questões como as mulheres e pessoas marginalizadas serem desproporcionadamente afetadas pelas alterações climáticas, ou a importância da sua liderança e participação em soluções para fazer face ao aquecimento global. E vão ser divulgados alguns dos melhores e mais brilhantes exemplos de igualdade de género na ação climática, de acordo com a programação oficial da COP26.

O prémio Gulbenkian para Humanidade é entregue hoje à aliança "Global Covenant of Mayors for Climate & Energy".

A aliança, que é constituída por mais de 10.600 cidades e governos locais de 140 países, incluindo Portugal, vai financiar projetos em cinco cidades no Senegal para o fornecimento de água potável e numa cidade nos Camarões para o desenvolvimento de soluções de eficiência energética.

Segundo a presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota, a escolha pretende destacar, por um lado, o papel das cidades no combate à crise climática e, por outro, a importância de apoiar projetos direcionados para as populações que são simultaneamente mais desfavorecidas e mais afetadas pelas alterações.

O prémio, no valor de um milhão de euros, será entregue durante a 26.ª Conferência das Partes (COP26) das Nações Unidas, que decorre até 12 de novembro em Glasgow, Escócia.

Na primeira edição, o prémio foi entregue à ativista sueca Greta Thunberg, que aplicou a verba no apoio de vários projetos escolhidos por si, incluindo iniciativas para apoiar o combate à covid-19 na Amazónia, vítimas de catástrofes naturais na Índia, Bangladesh e em países africanos, na transição energética em África.