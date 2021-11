Madeira regista 52 novos casos e 35 recuperados

A Madeira contabiliza, hoje, mais 52 novos casos de covid-19. A maioria diz respeito a transmissão local, mas há sete casos importados: 2 da Região de Lisboa e Vale do Tejo, 1 da Geórgia, 1 dos Países Baixos, 1 da Espanha, 1 da Finlândia e 1 da Dinamarca.

As autoridades de saúde registam ainda a recuperação de 35 doentes e ainda uma morte, já anunciada, alargando para 84 o número de óbitos.

O boletim epidemiológico dá ainda conta de 452 casos activos, dos quais 43 pessoas se encontram hospitalizadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça (36 em Unidades Polivalentes e 7 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19) e 49 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada. Os restantes estão em alojamento próprio.

As autoridades de saúde estão a estudar 280 situações relacionadas com viajantes identificados no aeroporto, contactos com casos positivos ou outras situações reportadas à linha SRS24 ou provenientes dos vários postos de testagem da RAM.

Relativamente à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 430 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

No que respeita à vigilância de viajantes, 33015 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Outros números:

- No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da RAM, há a reportar um total cumulativo de 319899 colheitas para teste à COVID-19, realizadas até às 15h30 de hoje.

- No total, até à data, as amostras processadas para teste de RT-PCR, no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM ascendem a 699106.

- No que diz respeito aos Testes Rápidos de Antigénio, foram realizados até ao dia 14 de novembro de 2021, um total cumulativo de 445741, dos quais 371530 foram realizados no contexto da operação de testagem massiva da população.