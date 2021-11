PSD com apelos à união nos encontros com militantes do Funchal

O presidente do PSD-Madeira reuniu, esta tarde, com os militantes das Freguesias de Santo António e de São Martinho, numa oportunidade para reiterar apelos à união e mobilização do partido, rumo "à vitória a alcançar nas Legislativas Nacionais do próximo dia 30 de Janeiro".

O encontro serviu também para "um reconhecimento sentido ao trabalho levado a cabo nas Autárquicas, trabalho esse que resultou na vitória esmagadora do projeto apresentado pelo PSD/Madeira, tanto na Câmara Municipal quanto em 9 das 10 Juntas de Freguesia do Funchal".

"Vencemos graças ao projeto que apresentamos, graças aos nossos candidatos e militantes, ao trabalho que desenvolvemos mas, também, à humildade e mobilização que fomos capazes de imprimir a esta campanha", disse Miguel Albuquerque. Fez questão de frisar a importância desta vitória, particularmente na capital da Região “que esteve sujeita, durante oito anos, à incompetência e negligência dos que governaram apenas promovendo a regressão, felizmente agora travada com este nosso resultado e com a nossa nova liderança”.

Foi partindo do exemplo do Funchal que reforçou o pedido por união para garantir a vitória nas legislativas.

“Temos todas as condições para vencer as próximas eleições e temos de lutar pelo melhor resultado possível, tanto mais quando é disso que depende darmos mais força à nossa representação parlamentar em Lisboa e, com isso, termos mais capacidade de reivindicar os nossos direitos junto da República”, frisou.

“O tempo é curto, teremos de concentrar toda a campanha basicamente no mês de janeiro, mas acredito que, com a união e mobilização dos nossos Militantes, é possível alcançarmos um bom resultado”, reiterou o presidente do PSD/Madeira que, na ocasião, fez questão de enaltecer, mais uma vez, a força, a capacidade de regeneração e a competência que caracterizam o Partido que lidera.

Medidas de contingência já se aplicam no Conselho Nacional

Miguel Albuquerque apelou à participação no Conselho Regional do PSD/Madeira que decorre no próximo sábado, dia 20 de Novembro, no Porto Moniz e reiterando que o evento “é aberto a todos os Militantes”,.

O presidente fez questão de alertar, em cada um destes Encontros, que as medidas de prevenção e combate à COVID-19, hoje anunciadas, “já serão aplicadas, conforme decorre da sua entrada em vigor, neste Conselho”, apelando, neste contexto, à compreensão, responsabilidade e colaboração de todos para o cumprimento das regras em vigor.

“Esperamos contar com os nossos Militantes num Conselho Regional que é muito importante para traçarmos a nossa estratégia rumo às próximas eleições Legislativas, mas, também, porque é o primeiro após a nossa vitória nas Autárquicas”, disse, avançando que o Partido está a criar todas as condições para garantir a realização do referido teste.