Albuquerque anuncia novas medidas contra a covid-19 na Madeira, veja o vídeo em directo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, está a abordar questões relativas a medidas de controlo sanitário da covid-19, em conferência de imprensa por videoconferência.

O anúncio é feito no dia em que o DIÁRIO faz manchete com o facto de a Madeira estar no vermelho na matriz de risco de transmissão da covid-19, uma posição bem pior do que a do País, com tendência a se agravar, tendo em conta a incidência das infecções por 100 mil habitantes.

Hoje também é notícia que a Madeira volta a ser considerada de risco elevado para viagens na União Europeia.

E também que, infelizmente, a Madeira registou hoje 84.º morte associada à covid-19.