A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, promove o 1.º Evento Regional do Projecto Erasmus+ KA1 '[email protected]', que terá lugar esta sexta-feira, 19 de Novembro, entre as 9h30 e as 12h30, na sala de conferências da Escola Secundária de Jaime Moniz.

A iniciativa trará à Região o professor doutor David Rodrigues, galardoado com o 'Distinguished International Leader Award' pelo Council for Exceptional Children - DISES (Estados Unidos da América), em 2017, e com a Medalha de Ouro dos Direitos Humanos, em 2020, e desde 2015 Conselheiro Nacional de Educação, para falar sobre a Equidade e a Inclusão na Educação, uma das três áreas-chave do projecto.

Será também conferencista Sari Lantto, Apple Distinguished Educator, directora de uma escola do norte da Finlândia, reconhecida como Apple Distinguished School para o quadriénio 2021-2024, enquanto centro de liderança e excelência na educação, que abordará a sua experiência no âmbito da Modernização/Inovação de Práticas e Instrumentos Pedagógicos, a segunda área-chave do projecto.

A terceira área-chave, Internacionalização das Organizações, ficará a cargo do director do Centro de Formação EduFor, José Miguel Sousa, coordenador de projectos Erasmus+, reconhecido pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação como 'Good Practice Example' e pela Direcção-Geral de Educação, Juventude, Desporto e Cultura da Comissão Europeia como 'Success Stories'.

[email protected] é o acrónimo do projecto 'Educação 4.0 - [email protected] para Envolver, Incluir e Potenciar', da responsabilidade da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, coordenado pela Direcção Regional de Educação. Aprovado pela Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, na candidatura de 2019, com a classificação de 93%, prevê cerca de 92 mobilidades, destinadas à participação em cursos estruturados, eventos formativos, job shadowing e missões de ensino, a ter lugar nos países abrangidos pelo Erasmus+.

O projecto é um consórcio que envolve, para além da Direcção Regional de Educação, uma rede de quatro escolas que reúnem a totalidade dos níveis de educação e ensino das localidades onde estão fixadas: a Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-escolar (EB123/PE) do Porto da Cruz; a Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António e Curral das Freiras; a EB123/PE Bartolomeu Perestrelo e a Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche do Porto Moniz.

Os destinatários das mobilidades do [email protected] dividem-se em quarto tipologias, desde titulares de cargo político e de cargo de direcção superior de 1.º grau, dirigentes escolares, elementos das equipas da DRE (técnicos, formadores, docentes com funções técnico pedagógicas) e docentes com componente lectiva e cargos de gestão intermédia.