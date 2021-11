Primeiro evento regional do projecto 'INCORE' a 11 de Novembro na UMa

O primeiro evento regional do projecto INCORE - Innovation Capacity for Higher Education in Europe's Outermost Regions realiza-se esta quinta-feira, 11 de Novembro, na Universidade da Madeira.

A sessão de abertura está marcada para as 9h45, na Sala do Pátio 1, no Edifício da Reitoria da Universidade da Madeira (UMa), com uma intervenção de boas-vindas e enquadramento a cargo da vice-reitora e coordenadora do projecto, pela UMa, prof.ª doutora Elsa Fernandes.

Segue-se, às 10 horas, um painel dedicado ao tema 'Innovation Capacity Building in EU’s OR', com intervenções de Miguel Amaral, Oliver Schwabe, do Instituto Superior Técnico, e de David Olim, Co-Founder & CEO da Dobsware & footAR, que irão abordar, respectivamente, os temas 'Entrepreneurial Dynamics and Social-Economic Impacts in ORs', 'Requirements for Resilient Innovation Ecosystems in ORs' e 'From Madeira to the World (Entrepreneurship ‘ShowCase)'.

Pelas 11h35, serão apresentadas as actividades desenvolvidas até ao momento e discutidas as acções a serem implementadas no âmbito deste projecto.

Sobre o INCORE

O projecto INCORE é financiado pela União Europeia, através do European Institute of Innovation & Technology (EIT), no valor de 1.200.000 euros (um milhão e duzentos e mil euros), cerca de 250.000 para a UMa, e visa estimular a inovação e a capacidade empreendedora das Instituições de Ensino Superior das regiões ultraperiféricas (RUP) da Europa, aproveitando oportunidades contextuais e de negócios específicas da Região.

A Universidade da Madeira é entidade parceira do INCORE, estando o projecto inserido na sua estratégia de Empreendedorismo e Inovação. Com a participação neste projecto, a UMa pretende introduzir um conjunto complementar de medidas e acções transversais, com base nas necessidades da vida real, criando uma nova base para um ambiente empresarial mutuamente benéfico para a instituição de ensino superior madeirense e para o tecido empresarial regional.

São também parceiros do INCORE, o Instituto Superior Técnico, a Trisolaris Advanced Technologies (Portugal), o La Palma Research Centre, a Universidad Europea de Canarias (Espanha) e a University of Reunion Island (França).