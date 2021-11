Três navios 'enchem' hoje o Porto do Funchal

O Porto do Funchal estará hoje, por algumas horas, com lotação esgotada. Já acontece a esta hora, aliás, uma vez que além do 'AIDAmar' que pernoitou, o porto de cruzeiros acaba de ver chegar e atracar o 'Eurodam' e o 'Artania'.

A verdade é que esta sexta-feira, estes três navios têm capacidade para transportar, em conjunto, mais de 6 mil passageiros, servidos por tripulações que ascendem a mais de 2 mil elementos. Ou seja, potencialmente estaríamos a falar num contexto de normalidade, em mais de 8.000 pessoas de visita durante algumas horas à cidade e à ilha (embora nem todos optem ou possam sair de bordo).

Contudo, ainda vivemos tempos pandémicos e o exemplo disso é o 'AIDAmar' que apesar de poder receber até 2.686 passageiros e servidos por 620 tripulantes, veio à Madeira com menos de metade dos turistas (1.125) ainda que com quase todos os elementos da tripulação (616). Sai hoje pelas 16 horas para Tenerife.

Tanto o 'Eurodam' como o 'Artania', que chegaram pelas 7h00 e ocuparam as vagas restantes da Pontinha, têm menor capacidade de 'carga', mas ainda assim são navios que se destacam. Um sai às 20 horas para Ponta Delgada, nos Açores, e o outro sai um pouco antes, pelas 16 horas, rumo a Ljmuiden, cidade costeira holandesa.