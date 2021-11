O encerramento da II Mostra do Pão no Porto Santo contou com a apresentação do Grupo Folclórico da Casa do Povo do Porto Moniz.

A iniciativa promovida pela Junta de Freguesia do Porto Santo, que pretende dar a conhecer os mais diversos tipos de confecção típicos da 'Ilha Dourada', decorreu este fim-de-semana no largo do Município e contou com sete participantes e quatro barracas.