A Câmara Municipal do Funchal informa que, esta quarta-feira, 10 de Outubro, será necessário proceder à proibição de estacionamento na Azinhaga da Casa Branca, no troço localizado abaixo da Rua João Paulo II e na doca existente no fim do arruamento, devido à realização de limpeza de árvores,

A autarquia solicita "a melhor compreensão pelos eventuais transtornos causados, bem como a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente".