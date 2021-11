Trânsito muito complicado desde o Canto do Muro ao Caniço

O trânsito na Via Rápida apresenta-se neste momento bastante complicado, sobretudo para quem vem no sentido Machico - Ribeira Brava. É que a partir da zona do Canto do Muro a fila e as demoras estendem-se já por vários quilómetros.

Tratar-se-á de um acidente ou de uma avaria que, como habitualmente, condiciona fortemente a circulação automóvel, sobretudo numa via tão concorrida como é aquela que conduz ao Funchal milhares de madeirenses a estas horas da manhã.

Pelo que é possível calcular a longa subida desde o Caniço de baixo é onde a fila se estende a esta hora, em ambas as faixas e no início da paralisação a Via Litoral estará a tratar do problema. Contudo são pelo menos 4 a 5 quilómetros de extensão esta situação.

Neste momento é a única fonte de preocupação na circulação automóvel.