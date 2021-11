Christian Dias alcança o oitavo lugar no Mundial de Duatlo

Christian Dias competiu na tarde deste domingo no Campeonato do Mundo de Duatlo para Juniores, que se realizou em Avlies (Galiza, Espanha), na distância sprint (5 Km de corrida, 20 Km de ciclismo e 2,5 Km de corrida).

O atleta da ADRAP esteve em bom nível, alcançando a 8º posição entre os 30 juniores que competiram na prova, numa categoria em que a maioria dos adversários eram 1 ou 2 anos mais velhos (Christian é ainda cadete, só irá subir ao escalão júnior na próxima época).

Nos 5200 metros de corrida iniciais, o atleta madeirense integrou sempre o grupo da liderança, com os atletas ingleses e belgas a imporem o ritmo que reduziu o grupo da frente a apenas 13 atletas, com passagem aos 5 Km a 15'28'' (percurso maioritariamente plano), entrando no parque de transição aos 5200 metros com 16'01'' (16'09'' para o atleta da ADRAP).

O percurso de ciclismo desenrolava-se num circuito com algumas zonas bastante técnicas e estreitas, o que levou à junção de mais 7 atletas no grupo principal (passando a um total de 20), e também a algumas quedas, uma delas de quatro atletas que se encontravam junto do atleta madeirense, que por muito pouco não ficou igualmente envolvido. Esse incidente, já perto do final da última volta de ciclismo, levou a um ligeiro corte no pelotão, com Christian a chegar à segunda transição com alguns segundos de atraso em relação aos atletas que não ficaram cortados.

Nos últimos 2600 metros de corrida, Christian Dias recuperou ainda mais alguns lugares em relação à posição da segunda transição, alcançando a oitava posição final, com o tempo de 51'07'', e dentro dos objetivos de classificação que levava para esta prova.

Entre as provas de Elites, Juniores, Agegroups e Paratriatlo, o Campeonato do Mundo de Duatlo envolveu, em todo o final de semana, cerca 1100 atletas de 36 países.