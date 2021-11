Nuno Batista faz balanço positivo de primeiro mês de mandato

Um mês passado, desde o dia que abracei este projeto de grande responsabilidade, dei início a um novo mandato, a um novo ciclo na governação dos destinos do município do Porto Santo. É com elevada responsabilidade e, principalmente honrando a confiança que foi depositada pelos porto-santenses em mim e na minha equipa no dia 26 de Setembro, que pretendo trabalhar em prol de um futuro melhor para todos.

Palavras de Nuno Baptista, o novo presidente eleito da Câmara Municipal do Porto Santo da coligação PSD/CDS, que venceu as eleições na Ilha Dourada, numa mensagem remetida este domingo (14 de Novembro) às redacções em jeito de balanço do seu primeiro mês de mandato.

O autarca congratula-se com a "grande vitória conseguida através de um trabalho conjunto com o Governo Regional", referindo-se ao subsídio de mobilidade, "em que cada porto-santense irá pagar apenas 10,70 euros por uma viagem de ida e volta à Madeira no barco e um desconto de 30% nas viagens aéreas", sublinhou.

Além desta vitoria, assinalou o primeiro aniversário da Biosfera da ilha do Porto Santo, o 603.º Aniversário da Descoberta e o encontro de caçadores, que teve lugar ainda ontem.

Nuno Baptista deixou também um apelo "à participação cívica e ao envolvimento pró-ativo de toda a população, nesta nova jornada".