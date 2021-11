Fu Yu eliminada nas meias-finais na Eslovénia

A mesa-tenista Fu Yu (50.ª do ranking mundial) disputou as meias-finais de singulares do WTT Contender Novo Mesto, prova que decorre na Eslovénia, tendo sido eliminada por uma atleta do seu país natal, sendo ela residente na Madeira e de nacionalidade portuguesa.

A atleta começou por eliminar a russa Yana Noskova, n.º 59 do ranking, que venceu nos quartos de final por 3-1.

Já nas meias-finais (encontros que passam a ser disputados à melhor de cinco jogos), Fu Yu (42 anos) perdeu por 0-4 com a jovem estrela chinesa de 22 anos, Liu Weishan, que ocupa a posição 84 do ranking, informa uma nota da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.

Resultados de Sábado, 13 Novembro

Mapa Final – Meias-Finais – Singulares

Liu Weishan (CHN), 4 – Fu Yu, 0 (11-7, 12-10, 11-5, 11-4)

Mapa Final – Quartos de Final – Singulares

Fu Yu, 3 – Yana Noskova (RUS), 1 (5-11, 11-4, 11-8, 11-8)