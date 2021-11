Meia hora de pausa no Conselho Nacional para Rio e Rangel tentarem acordo nas datas

O Conselho Nacional do PSD, que começou perto das 16:00 em Aveiro, foi interrompido durante meia hora para as candidaturas de Rui Rio e Paulo Rangel tentarem chegar a acordo sobre as datas do calendário eleitoral interno.

A informação foi avançada por fonte oficial do PSD.

Rui Rio propôs hoje um calendário de diretas em 20 de novembro e Congresso entre 10 e 12 de dezembro, enquanto Paulo Rangel disse hoje apoiar uma nova proposta do eurodeputado José Manuel Fernandes para diretas em 27 de novembro, eventual segunda volta no dia 01 de dezembro, e congresso entre 03 e 05 de dezembro.

Na sua intervenção, Rangel fez um apelo precisamente para uma negociação entre as duas candidaturas para se "sentarem e conversarem" para tentar um acordo sobre o calendário eleitoral interno.