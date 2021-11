Fu Yu nos quartos-de-final na Eslovénia

A internacional portuguesa Fu Yu (50.ª do ranking mundial) está nos quartos-de-final de singulares do WTT Contender Novo Mesto, na Eslovénia, depois de ter vencido Shao Jieni (60.ª) por 3-1 nos oitavos-de-final.

A olímpica portuguesa vai jogar no sábado com a russa Yana Noskova, n.º 59 do ranking,

Tiago Apolónia e Shao Jieni disputaram os quartos-de-final de pares mistos do WTT Contender Novo Mesto e foram eliminados pelos franceses Prithika Pavade e Simon Gauzy (2-3).