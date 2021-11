II Mostra do Pão no Porto Santo termina com o sucesso

Terminou este domingo, no Largo do Município, a II Mostra do Pão, uma iniciativa da Junta de Freguesia do Porto Santo.

A presidente da Junta de Freguesia local, Joselina Melim, faz um balanço positivo: "Tudo decorreu positivamente, o importante aqui foi dar a conhecer os vários tipos de pão que existem na ilha dourada”.

As pessoas vieram ao longo de três dias ao Largo do Município e compraram não só pão, mas também os doces do Porto Santo, este evento ajuda também na economia local.

A autarca porto-santense diz que este evento contribuiu para dinamizar a localidade. "Acho que tudo foi positivo neste segundo ano da iniciativa, vamos procurar dar continuidade”, assegurou.

Na II Mostra do Pão participaram sete porto-santenses em quatro barracas, o evento decorreu no largo do Município, no centro da cidade do Porto Santo e contou também com vários artistas locais.