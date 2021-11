Rejeitada proposta de Rio para directas a 20 de Novembro com universo alargado

O Conselho Nacional do PSD rejeitou hoje a proposta do presidente e recandidato Rui Rio para realizar eleições diretas em 20 de novembro, com a possibilidade de todos os militantes ativos poderem votar.

A proposta foi rejeitada com 71 votos contra e 40 a favor.

O universo de militantes que poderão votar nas próximas diretas impediu o consenso entre as candidaturas do atual presidente e a do eurodeputado Paulo Rangel, que recusou "mudar as regras a meio do jogo".

Rio pretendia que pudessem votar todos os militantes ativos, ou seja, que tenham uma quota paga nos últimos dois anos (cerca de 83 mil) e não apenas os 27.000 que já regularizaram a quota de dezembro.

Os dois candidatos acabaram por coincidir na data final proposta para o Congresso, entre 17 e 19 de dezembro, para não coincidir com a reunião da Associação Nacional de Municípios, em 11 e 12 de dezembro.