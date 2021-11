Benfica goleado (5-2) em Munique

O Benfica foi goleado, esta noite, frente ao Bayern de Munique, por 5-2. Em jogo a contar para a 4.ª jornada do Grupo E da Liga dos Campeões, as águias até marcaram primeiro, por Lucas Veríssimo, mas o golo foi anulado por fora de jogo, tendo os alemães respondido com dois remates certeiros, primeiro por Lewandowski (26') e depois por Gnabry (32').

O brasileiro Morato ainda reduziu para a equipa de Jorge Jesus, antes do intervalo, altura do encontro em que Lewandowski acabou por desperdiçar (45+1') uma grande penalidade.

Praticamente no reatar do desafio Leroy Sané ampliou a vantagem (49') para 3-1 e assistiu, minutos depois, o letal avançado polaco (61') que viria a concluir o 'hat-trick' aos 84 minutos, já depois de Darwin Nuñez ter apontado o segundo golo das águias (74').

Com este resultado, o Benfica desce para o 3.º lugar do Grupo E, com 4 pontos averbados. O Bayern de Munique confirmou a passagem aos 'oitavos'.