Rastreio à retinopatia diabética no arranca amanhã no concelho da Calheta

O programa de rastreio à retinopatia diabética vai ter início, amanhã, dia 4 de Novembro, no concelho da Calheta, anuncia o SESARAM.

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira alerta que "a diabetes é a principal causa de cegueira nos países desenvolvidos", sendo que "o diagnóstico e tratamento atempado da retinopatia diabética podem evitar esta patologia". Rastreio esse que está inserido no Programa Regional de Controlo da Diabetes na RAM.

O rastreio sistemático da Retinopatia Diabética iniciou-se na RAM em 2007 e, conforme refere a autoridade de saúde, tem sido "fundamental na detecção precoce e no tratamento atempado". Tem permitido igualmente "uma melhor gestão da consulta de Retina Médica (Diabetes Ocular)" e "ampliar também a informação aos pacientes diabéticos de que os olhos são um órgão alvo da sua doença e que é possível ver bem, associado à patologia ocular".

O exame, que poderá ser efectuado através da unidade móvel com retinógrafo que irá percorrer as várias freguesias do concelho nas próximas semanas, "tem a vantagem de poder ser efectuado próximo do local onde vivem e trabalham os diabéticos, revelando também uma fácil adesão da parte das pessoas", salienta ainda o SESARAM em comunicado.

A sequência de freguesias e previsão aproximada para a realização do rastreio no concelho de Calheta é a seguinte:

Ponta do Pargo - 04/11/2021 – 09h30-12h30/13h30-14h30

Fajã da Ovelha – 05/11/2021 - 09h30-12h30/13h30-14h30

Jardim e Paúl do Mar – 08/11/2021 - 09h30-12h30/13h30-14h30

Prazeres – 09/11/2021 - 09h30-12h30/13h30-14h30

Estreito da Calheta – 10/11/2021 a 11/11/2021 – 09h30-12h30/13h30-14h30

Calheta – 12/11/2021 a 16/11/2021 – 09h30-12h30/13h30-14h30

Arco Calheta – 17/11/2021 a 22/11/2021 – 09h30-12h30/13h30-14h30

Refira-se que os utentes do Jardim do Mar fazem rastreio no Centro de Saúde do Paúl do Mar.